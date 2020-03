Croce Rossa: pronti a portare a casa anziani spesa e farmaci

Roma – La Croce Rossa di Roma e’ “pronta a portare spesa e farmaci a domicilio agli anziani soli o alle persone fragili”. “Tu stai a casa- scrive sui social la Cri- la spesa e i farmaci te li portiamo noi. Il tempo della gentilezza e’ ora. Basta chiamare il numero verde della Croce Rossa 800.065510”. “Faremo l’impossibile per aiutare le persone piu’ fragili in questo periodo. Tra le tante attivita’ e operazioni in cui siamo impegnati i Volontari sono pronti per portare spesa e farmaci a domicilio.L’importante e’, pero’, che tutti a Roma capiscano in queste ore che bisogna seguire le regole e stare il piu’ possibile a casa. E’ anche questo un modo per proteggere se’ stessi e aiutare i nostri anziani”, dice in una nota Debora Diodati, presidente della Croce Rossa di Roma.