Crollo cantiere Livio Andronico: domani udienza gup per 7 persone

Roma – Prendera’ il via domani l’udienza preliminare relativa al crollo del cantiere in via Livio Andronico, nel quartiere Balduina a Roma, quando il 14 febbraio di due anni fa si apri’ una maxi voragine che inghiotti’ sette auto e parte della strada. Lo smottamento costrinse le autorita’ allo sgombero degli abitanti di due palazzine, ritenute a rischio stabilita’.

Il gup Angela Gerardi dovra’ pronunciarsi sulla richiesta di processo avanzata dalla Procura di Roma nei confronti di sette persone che rispondono di concorso in crollo di costruzione colposo per aver causato il collasso della paratia di pali in cemento armato prospiciente la strada. Stando alla consulenza tecnica dei pm, il crollo sarebbe stato dovuto ai pali portanti, numericamente pochi, non della stessa lunghezza e con un insufficiente getto di calcestruzzo.

Carenze che sarebbero state gia’ note ai tecnici del cantiere, secondo chi indaga, perche’ il giorno prima del disastro, al Genio Civile era stato presentato un progetto esecutivo che prevedeva la realizazione di solai a contrasto man mano che veniva eseguito lo sbancamento del terreno.

A quella data, pero’, la palificata era stata gia’ realizzata con una struttura del tutto diversa. Tra le parti civili che chiederanno di essere ammesse nel procedimento, anche due negozianti, alcuni professionisti e abitanti dei palazzi interessati.