Da Campus Bio-Medico maglia ‘intelligente’ per fantini

Roma – Il Laboratorio di Misure e Strumentazione Biomedica della Facolta’ Dipartimentale di Ingegneria dell’Universita’ Campus Bio-Medico di Roma, sotto la supervisione del professore Emiliano Schena e in collaborazione con l’unita’ di Medicina fisica e riabilitativa del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, ha sviluppato una maglietta intelligente per monitorare l’attivita’ respiratoria dei fantini in gara. L’occasione e’ il 137esimo derby di Galoppo all’ippodromo Capannelle di Roma. La maglietta, indossata da 4 fantini, e’ formata da quattro tessuti piezoresistivi che costituiscono i sensori inseriti direttamente nella maglietta e collegati a una scheda elettronica miniaturizzata, integrata all’altezza del torace.

I sensori piezoresistivi misurano il movimento meccanico della gabbia toracica indotto dalla respirazione e lo trasformano in una grandezza elettrica. Durante la gara, i 4 sensori registreranno l’attivita’ respiratoria degli atleti. Da tali segnali sara’ possibile estrarre informazioni utili a comprendere l’evoluzione della respirazione durante questa attivita’ sportiva molto intensa. Le informazioni raccolte, spiega una nota, potranno essere utilizzate anche successivamente per migliorare la preparazione atletica e analizzare le prestazioni sportive del fantino. Ma l’obiettivo e’ arrivare, grazie alle sperimentazioni sugli atleti, all’uso quotidiano per le persone. Tali strumenti, una volta messi in vasta produzione, avranno notevole impatto anche sul monitoraggio della salute di tutti, sull’appropriatezza delle cure in ambito clinico, migliorando la qualita’ della vita e riducendo l’impatto economico di patologie gestibili a distanza sul sistema sanitario.