Roma – La China Eastern Airlines ha inviato oggi il primo volo charter cinese di specialisti verso l’Italia. Il nuovo aereo A350 volera’ per 9619 km per scortare un team medico cinese composto da 9 specialisti e 31 tonnellate di forniture mediche (incluse apparecchiature per reparti di terapia intensiva, forniture mediche di protezione, antivirali, ecc.) direttamente da Shanghai a Roma. “Per un amore che non conosce confini, per dare sostegno e coraggio all’Italia”. Lo rende noto il network giornalistico Cina in Italia.