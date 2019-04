Da commissione capitolina parere contrario ad annullamento interesse pubblico sullo stadio

Roma – Parere contrario dalla commissione capitolina congiunta Urbanistica-Lavori pubblici sulla delibera Grancio-Fassina, che richiede l’annullamento del pubblico interesse sullo stadio della Roma a Tor di Valle. La prima delle 5 commissioni – ora ridotte a 4 con la congiunta di oggi – si e’ espressa negativamente grazie ai voti dei consiglieri di maggioranza. Favorevoli le opposizioni sia di centrodestra che di centrosinistra.

Intanto, in commissione e’ arrivato anche il parere del dipartimento Mobilita’ – dopo quello favorevole del Patrimonio e il no dell’Urbanistica – che non si e’ espresso perche’ “non competente in materia”. Secondo il dipartimento infatti, la delibera Grancio-Fassina tratterebbe “esclusivamente questioni inerenti gli aspetti urbanistici”.

Nessuna risposta da parte dei presidenti di commissione (Alessandra Agnello per Lavori pubblici e Donatella Iorio per l’Urbanistica) sull’ipotesi di parere dell’avvocatura secretato dalla sindaca Raggi, nonostante le insistenti richieste, sia dei proponenti della delibera che del capogruppo Pd, Giulio Pelonzi, che per l’occasione ha chiesto la convocazione di una commissione apposita “se necessario anche a porte chiuse”.