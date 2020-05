Da domani tratto Raccordo chiude in notturna per lavori

Roma – Su richiesta della societa’ Autostrade per l’Italia, da giovedi’ 14 fino a sabato 16 maggio verra’ interdetta al traffico, in orario notturno, la corsia esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza del chilometro 39 all’altezza dello svincolo Romanina, per permettere la sostituzione delle barriere new jersey danneggiate sul cavalcavia autostradale dell’A1 sovrastante il Gra. La chiusura si rende necessaria per garantire la sicurezza per il traffico in transito sul Grande Raccordo Anulare. Il provvedimento interessera’ la corsia esterna del Gra dal chilometro 39,000 al 39,900 nella fascia oraria notturna dalle 22.00 alle 6.00. I veicoli in transito sul Gra saranno deviati sull’adiacente complanare.