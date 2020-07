Da lunedì tram 19 nel tratto Valle Giulia-Piazza Risorgimento diventa autobus

Roma – A Roma da lunedi’ 6 luglio a venerdi’ 24 luglio, per lavori di manutenzione sulla pavimentazione delle sedi tranviarie in viale delle Milizie, tra via Barletta e piazza delle Cinque Giornate, il tram 19, proveniente da piazzale dei Gerani, limitera’ le corse a Valle Giulia. Fino a piazza Risorgimento saranno in strada bus navetta sostitutivi. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la Mobilita’ di Roma.