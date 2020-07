Da martedì Consigli in modalità mista, De Vito: massima partecipazione

Roma – Dal 14 luglio l’Assemblea capitolina si svolgera’ in modalita’ ‘mista’, vale a dire con la doppia possibilita’ per i consiglieri di poter partecipare in presenza in aula Giulio Cesare oppure in collegamento in videoconferenza. Ad annunciarlo e’ stato il presidente Marcello De Vito in apertura dei lavori di oggi: “Questo e’ il venticinquesimo Consiglio in videoconferenza, finora si sono svolte 277 commissioni e sono state approvate 54 delibere e 33 mozioni. Abbiamo cominciato, per volonta’ di molti gruppi e per una maggiore efficienza, a tornare in Aula.”

“Dalla prossima seduta- ha proseguito De Vito- per aumentare al massimo la partecipazione il Consiglio si svolgera’ in aula Giulio Cesare ma e’ data la possibilita’ ai consiglieri, per motivi correlati all’emergenza coronavirus, di collegarsi e partecipare in videoconferenza”. La decisione arriva dopo un’aspra polemica – di fatto chiudendola – che nelle scorse settimane aveva originato dissapori tra il gruppo M5S e De Vito, con la maggioranza intenzionata a prorogare la modalita’ in videoconferenza e il presidente, spinto dall’unanimita’ dei capigruppo di opposizione, a favore invece della ripresa delle sedute in presenza.