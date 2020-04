Da seminaristi ‘Propaganda Fide’ Dpi al Santo Spirito

Roma – Tredici pacchi per un totale di circa 4.000 pezzi. È questo il gradito dono pasquale che i seminaristi del Pontificio Collegio Urbano “de Propaganda Fide” hanno voluto fare all’Ospedale Santo Spirito in Sassia. Tute, guanti e mascherine che il Collegio aveva ricevuto da parte di un benefattore cinese sono stati consegnati oggi al personale della ASL Roma 1 in segno di gratitudine per le prestazioni sanitarie ricevute nel corso degli anni presso lo storico ospedale romano. Il Direttore Generale Angelo Tanese, ringrazia Mons. Vincenzo Viva, Rettore del Pontificio Collegio Urbano “de Propaganda Fide” e l’economo Don Umberto D’Alia che si e’ occupato di consegnare i pacchi particolarmente utile al personale sanitario in questo momento di maggiore criticita’ nel reperimento dei dispositivi.