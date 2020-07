Da Und a Multiservizi, in Campidoglio assemblea vertenze

Roma – Da Roma Multiservizi alle Und, da Ama agli Aec fino alle mense. Decine di rappresentanti dei lavoratori delle principali vertenze in corso nella Capitale, insieme ai vertici cittadini e regionali della Cgil, si sono ritrovati oggi pomeriggio nella sala della Protomoteca del Campidoglio, riuniti dal consigliere capitolino e deputato Stefano Fassina (Sinistra X Roma), alla presenza della consigliera Cristina Grancio (Gruppo misto), in un’assemblea con l’obiettivo di “provare a ricomporre il mosaico dei tantissimi lavoratori che direttamente o indirettamente lavorano per il Campidoglio”, come ha spiegato lo stesso Fassina. Per il deputato “e’ insopportabile la disattenzione e il rimpallo delle responsabilita’ che la Giunta Raggi continua a fare”.

Per questo motivo, ha annunciato, “proporremo a tutti i gruppi dell’Assemblea capitolina sia di opposizione che di maggioranza una mozione affinche’ ci sia un rilancio dei servizi fondamentali per la citta’, nel rispetto della dignita’ e delle condizioni del lavoro”. Oggi, ha commentato Grancio, “si riuniscono lavoratori profondamente umiliati da questa Giunta che continua a non dar loro ascolto. Speriamo che questo incontro serva a unire diverse battaglie per restituire a questi lavoratori la dignita’ lavorativa”.