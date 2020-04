Dal 18 maggio in servizio 300 nuovi amministrativi

Roma – “A partire dal 18 maggio i 300 dipendenti amministrativi neoassunti potranno firmare il loro contratto e prendere servizio. Le convocazioni riguarderanno 30 persone al giorno, divisi in gruppi da dieci, in modo da garantire tutte le misure a salvaguardia della salute pubblica. Si aggiungono ai 300 nuovi agenti di Polizia locale che hanno iniziato a firmare il 17 aprile. Si tratta di percorsi gia’ previsti dal piano assunzionale e che abbiamo accelerato in un’ottica di rafforzamento dell’ente, a maggior ragione in una fase cosi’ complessa”. Lo scrive su Facebook l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis.

“Anche oggi siamo al lavoro per programmare azioni finalizzate a rendere la macchina amministrativa sempre piu’ in linea con i bisogni della citta’ e con le rapide trasformazioni in corso. Per questo ringrazio sentitamente il direttore Angelo Ottavianelli e tutti i dipendenti del dipartimento Organizzazione e Risorse umane che stanno consentendo tutto cio’ anche in un momento complesso- prosegue De Santis- Il lavoro di squadra e la collaborazione tra tutti i livelli e le componenti della macchina amministrativa sta permettendo di posizionare Roma Capitale come modello di innovazione per lo smartworking e di potenziare servizi e attivita’, pur gestendo la situazione legata al coronavirus”.