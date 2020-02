D’Amato: in 31 ospedali disposte tensostrutture pertriage

Roma – Tensostrutture per il pertriage in 31 ospedali del Lazio. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanita’ del Lazio, Alessio D’Amato, in audizione nella commissione competente della Pisana. “I tecnici ci dicono che dobbiamo lavorare su tutti gli scenari. Dunque- ha spiegato l’assessore- saranno disposte tensostrutture di pretriage su 31 ospedali del Lazio, il montaggio di alcune e’ gia’ in corso, come allo Spallanzani”.