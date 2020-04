Roma – “Ho appreso ora dalla Direzione generale della Asl Roma 2 che i 75 tamponi eseguiti ai contatti stretti della donna di Rebibbia ricoverata allo Spallanzani sono risultati tutti negativi. Una buona notizia per l’indagine epidemiologica in corso”. Coi’ in un comunicato l’Assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.