D’Amato: al via relazioni Asl-Università per vaccini a studenti

Roma – “E’ stata data indicazione a tutte le ASL di attivare specifiche relazioni con le università per vaccinare gli studenti ancora non vaccinati”. Così l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.