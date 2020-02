D’Amato: alle Regioni chiesto fabbisogno dispositivi

Roma – “E’ stato fatto un monitoraggio sulla ricognizione di tutti i fabbisogni di dispositivi perche’ verra’ fatta un’unica modalita’ di acquisto centralizzato da parte della Protezione civile ed e’ stato chiesto alle Regioni di fare una mappatura affinche’ avvenga un’unica disponibilita’, in un quadro complesso sia nazionale, europeo e e’ internazionale. Per quanto riguarda il sistema sanitario non abbiamo difficolta’ sull’approvvigionamento dei dispositivi”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, durante una sua audizione in commissione regionale Sanita’ sulla situazione del Coronavirus nel Lazio.