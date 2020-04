D’Amato: bando Uscar, arrivate centinaia manifestazioni di interesse

Roma – “Nella seconda fase ci sara’ un elemento di potenziamento del territorio, specie nella gestione dei pazienti in isolamento domiciliare che sono 2.600, ma il numero sara’ destinato a crescere e per questo saranno importanti le Uscar. Stasera alle 24 scade il bando e ci sono gia’ diverse centinaia di manifestazioni di interesse, soprattutto di medici”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, parlando nella commissione regionale competente. “Sara’ importante attivare la rete infermieristica, la cosiddetta Api (assistenza proattiva infermieristica)- ha aggiunto- che sara’ fondamentale soprattutto nei distretti e dovra’ mettere in contatto il lavoro dei medici di medicina generale con l’assistenza domiciliare integrata. Confidiamo molto nel ruolo di questi 580 infermieri che dovranno implementare le attivita’”