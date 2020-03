Roma – “L’emergenza COVID-19 sta mettendo in ginocchio i servizi trasfusionali. E’ necessario andare a donare perche’ c’e’ il rischio concreto di bloccare l’attivita’ chirurgica. Rivolgo un appello alla donazione per consentire il prosieguo delle attivita’ ospedaliere. Donare il sangue e’ sicuro, basta recarsi in uno dei nostri centri trasfusionali”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato.