Roma – “Il cluster di Fregene e’ sotto controllo e ringrazio il sindaco Montino e l’intera amministrazione comunale per la collaborazione prestata al contact tracing della Asl. Voglio inoltre ringraziare i Carabinieri per l’immediato intervento”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.