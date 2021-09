D’Amato: con vaccinazione al 90% si riapre al 100%

Roma – “Se raggiungiamo il 90% di copertura vaccinale in doppia dose, come sta avvenendo nel Lazio, possiamo pensare al 100% delle riaperture delle attività sia all’aperto che al chiuso”. A dirlo è Alessio D’Amato, l’assessore alla sanità del Lazio, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dello studio sui pazienti oncologici e vaccino anti-Covid, in corso alla Sapienza Università di Roma, nel palazzo del Rettorato.