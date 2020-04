D’Amato: dati mortalità Campidoglio confermano no anomalie

Roma – “Il dato complessivo sul numero dei decessi elaborato dal Campidoglio e messo in relazione al dato del mese di marzo dello scorso anno conferma la pressoche’ totale assenza di anomalie sul tasso di mortalita’. Un dato in linea con quello che avevamo gia’ rilevato nel monitoraggio dell’epidemia ovvero che a Roma e nel Lazio, grazie al lavoro svolto, vi e’ uno dei piu’ bassi tassi di letalita’ a livello nazionale e tre volte inferiore al dato della Lombardia. A Roma e nel Lazio il dato e’ pari al 5,8% e in Lombardia pari al 18%. Il tasso di letalita’ rappresenta la percentuale dei decessi rispetto alla totalita’ dei contagiati. Questo significa che un cittadino di Roma e del Lazio colpito dal virus ad oggi ha avuto tre volte in piu’ la possibilita’ di sopravvivere rispetto ad un cittadino lombardo”. Cosi’ in un comunicato l’Assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.