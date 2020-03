D’Amato: dato mandato a Asl Rm6 di denunciare ex sindaco Ariccia

Roma – “E’ stato dato mandato alla Asl Roma 6 di denunciare per procurato allarme, diffamazione e ogni altro reato ravvisabile dall’autorita’ giudiziaria l’ex sindaco di Ariccia, Emilio Cianfanelli, circa le gravi e reiterate dichiarazioni fatte sui social tese a rappresentazioni fuorvianti e gravi che generano allarme diffuso nell’opinione pubblica riguardo la sicurezza delle procedure sanitarie in un momento di cosi’ grande emergenza. Questa misura si rende necessaria per tutelare la sanita’ pubblica e lo sforzo che sta compiendo per contrastare l’epidemia”. Cosi’, in una nota, l’assessore alla Sanita’ e all’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.