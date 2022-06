D’Amato: domattina renderò omaggio a tomba Enrico Berlinguer

Roma – “Domani mattina renderò omaggio al cimitero Flaminio alla tomba di Enrico Berlinguer in occasione della ricorrenza per la sua scomparsa avvenuta l’11 giugno 1984, raccogliendo l’invito del senatore Ugo Sposetti che sarà presente per l’occasione. Berlinguer, di cui ricorre quest’anno il centenario dalla nascita, è stato un grande italiano, uno statista che ha lavorato sempre per la pace, il progresso e la prosperità”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. (Agenzia Dire)