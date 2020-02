D’Amato: giovedì attivo numero verde per aree con prefisso diverso da 06

Roma – “Potenzieremo le attivita’ divulgative dei numeri verdi. Il numero verde nazionale 1500 e’ molto sovraccaricato, ci sono milioni di chiamate, quindi abbiamo deciso che il numero 112 da domani verra’ implementato con sei isole aggiuntive dedicate al Covid 19, con una linea dedicata per evitare di non sovraccaricare l’emergenza”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, durante una sua audizione in commissione regionale Sanita’ sulla situazione del Coronavirus nel Lazio. “Il 112 copre il prefisso telefonico 06 e quindi abbiamo deciso di istituire da giovedi’, per evitare di sovraccaricare il 118, anche l’800 118 800 che nelle province servira’ a fare cio’ che fa il 112 sull’area Roma”, ha aggiunto D’Amato.