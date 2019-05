D’Amato: grazie operatori Ares per pronto intervento in via Casilina

Roma – Sono intervenute 6 autoambulanze dell’Ares 118 e un’automedica questa mattina per soccorrere i feriti nell’incidente provocato da una betoniera sulla via Casilina. L’autista ha perso il controllo del mezzo travolgendo auto e pedoni in via della Casilina, alla periferia della Capitale. In totale sono cinque adulti i feriti con codice rosso per dinamica e nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Il conducente della betoniera e’ stato portato presso il Policlinico Umberto I, altri due feriti presso il Policlinico di Tor Vergata, uno al San Giovanni e uno al Policlinico Casilino. “Voglio ringraziare gli operatori dell’Ares 118 per il tempestivo intervento di soccorso- ha dichiarato l’assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato- anche alla luce della particolarita’ della dinamica dell’incidente”.