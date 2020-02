D’Amato: in locali pubblici dispenser con disinfettanti

Roma – Tra le diverse misure che prevedera’ l’ordinanza governativa sul Coronavirus c’e’ anche quella che “nelle pubbliche amministrazioni, in particolare nelle aree di accesso delle strutture del servizio sanitario e in tutti locali aperti al pubblico, devono essere messi a disposizione degli addetti, degli utenti e dei visitatori dispenser disinfettanti per il lavaggio delle mani”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, parlando in audizione in commissione regionale Sanita’ sulla situazione del Coronavirus nel Lazio. “I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle scuole sono sospese fino al 15 marzo, questa e’ la proposta poi vedremo cosa sara’ deciso”, ha aggiunto D’Amato.