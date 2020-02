D’Amato: in Lombardia e Veneto qualche defaillance

Roma – “Nella gestione in Veneto e Lombardia qualche defaillance c’e’ stata. La difficolta’ di ricostruire la linea dei contatti e’ molto seria. Non lo dico per polemica, pero’ sia all’ospedale di Codogno che in Veneto qualche difficolta’ c’e’ stata”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, replicando nel corso di una sua audizione sulla situazione del Coronavirus nel Lazio in commissione regionale Sanita’.