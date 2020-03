D’Amato: massimo sostegno a Omceo

Roma – “Poco fa c’e’ stata una telefonata con il Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma Antonio Magi durante la quale e’ stato rinnovato l’impegno per una proficua collaborazione sia in relazione al tema della sicurezza sia per l’implementazione della piattaforma ‘Lazio Doctor Covid’ su cui c’e’ stato un contributo importante proprio del vice presidente dell’Ordine di Roma”. Lo dichiara in una nota l’assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Inoltre abbiamo rinnovato l’impegno reciproco a rafforzare la rete territoriale cosa che si sta facendo con l’impegno messo a disposizione dall’Ordine di Roma anche dei camper attraverso un protocollo operativo coordinato dall’Istituto Lazzaro Spallanzani- conclude D’Amato- Con l’Ordine di Roma c’e’ la massima collaborazione e dalla prossima settimana iniziera’ la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale”.