D’Amato: nel Lazio un caso su quattro identificato grazie a screening

Roma – “Nella nuova tabella emessa dal Ministero della Salute emerge per il Lazio come il 25% dei casi totali (un caso su quattro) derivi da una identificazione della positivita’ da attivita’ di screening. Su 8.051 casi totali, 2.082 sono relativi a screening, mentre i restanti 5.969 casi dal sospetto diagnostico. Questa proporzione pari al 25% e’ tra le piu’ alte a livello nazionale a dimostrazione di una attenzione spasmodica all’attivita’ di tracciamento e di contact tracing eseguita dai nostri operatori. Il Modello delle ‘Tre T’ – testare, tracciare e trattare utilizzando le due leve dei test sierologici e successivamente dei tamponi, sta dimostrando la capacita’ di scovare i positivi asintomatici che e’ la vera sfida in questa fase per evitare la ripresa del virus”. Lo dichiara l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.