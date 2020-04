D’Amato: non c’è giorno per ‘rompete le righe’

Roma – “Non ci sara’ alcun giorno in cui ci sara’ lo ‘sciogliete le righe’ rispetto ad alcuni comportamenti per contrastare il Covid 19 “ma una progressione rispetto non a un elemento di ordinarieta’, perche’ finche’ non ci sara’ il vaccino nulla potra’ tornare come prima, ma a un elemento di convivenza con virus. E quando si parla di convivenza col virus e’ importante domandarsi quanto il virus ha circolato, a questo serve l’indagine sierologica”. L’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, parlando nella commissione regionale competente mette sull’avviso tutti quelli che pensano che dal 4 maggio si tornera’ a una realta’ identica a quella vissuta fino al 9 marzo.

“Non c’e’ un ‘on’ o un ‘off’, non e’ che accade che il 3 o il 4 ci sono frotte di persone. Ci sara’ un elemento scadenzato, mi auguro che la commissione messa su dal Governo dia indicazioni chiare. Ci sono elementi che vanno mantenuti come cardini: la distanza sociale, la continua pulizia delle mani, la mascherina nei luoghi chiusi, lo smart working specie nella PA, predisporre divisori nei front office e nei taxi. È fondamentale perche’ andremo incontro a una stagione estiva molto calda. Andranno verificate la sanificazioni negli impianti di condizionamento, specie degli aerei. L’insieme di questo accanto ai tamponi e all’indagine sierologica consentira’ la riarticolazione di un recupero che sara’ finale quando ci sara’ il vaccino”.