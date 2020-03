D’Amato: non desta preoccupazione situazione San Giovanni

Roma – “La situazione all’ospedale San Giovanni non preoccupa. Attualmente abbiamo 48 operatori in sorveglianza, quelli asintomatici con l’ordinanza odierna potranno tornare in servizio previa determinate modalita’ che verranno adottate dell’azienda”. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, riferendosi all’ospedale di Roma dove ieri si e’ verificata la prima morte nel Lazio di un paziente che aveva contratto il Coronavirus.