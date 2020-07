D’Amato: non prorogare stato emergenza equivale a sciogliere righe

Roma – “Con l’attuale andamento epidemico fortemente caratterizzato da focolai relativi ai cosiddetti casi di importazione e da un abbassamento dell’eta’ dei contagi dovuto anche alla movida, decidere di non prorogare lo Stato di emergenza equivale allo sciogliete le righe. Auspico una riflessione attenta sul tema. Questo e’ il mese in cui bisogna abbassare il piu’ possibile la curva per esser pronti a settembre. Ogni incertezza potrebbe avere conseguenze gravi. Nell’ultimo mese nel Lazio abbiamo avuto casi provenienti da 25 Paesi”. Lo dichiara l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.