D’Amato: oltre 700 casi di importazione da Sardegna

Roma – “Ad oggi sono stati superati i 700 casi di importazione dalla Sardegna. Si tratta in prevalenza di positivi asintomatici con un’eta’ media di 25 anni”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, riferendo nella competente commissione della Pisana. Per quanto riguarda i test: “C’e’ un’attivita’ molto intensa che si sta facendo e che aumenteremo nella capacita’ produttiva fin dai prossimi giorni- ha aggiunto- Il sistema e’ in grado di triplicare i numeri che attualmente si stanno facendo con l’implementazione di strutture nei laboratori e personale”.