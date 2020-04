D’Amato: piano riapertura non prima di inizio maggio

Roma – “Il piano di riapertura e’ un tema complessivo che non riguarda solo la sanita’ ma una visione piu’ ampia. Sull’ordine temporale penso sia fuori luogo, e mi sembra che il governo stia atterrando in questa direzione, pensare a un fattore T gia’ nei prossimi giorni. Sicuramente e’ un tema che vedremo con l’inizio del prossimo mese”. Lo ha detto l’assessore regionale del Lazio alla Sanita’, Alessio D’Amato, in audizione alla commissione competente della Pisana.