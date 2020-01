D’Amato: in primavera prima Conferenza Regionale su Salute Mentale

Roma – “In primavera svolgeremo la prima Conferenza Regionale sulla Salute Mentale e potremmo pensare di farla proprio ad aprile in occasione della ricorrenza dell’apertura nel Lazio della prima REMS (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) che fu inaugurata nel 2015 a Pontecorvo per il superamento degli OPG (ospedali psichiatrici giudiziari)”. Lo ha annunciato l’Assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato che questa mattina, accompagnato dal Rettore dell’Universita’ di Tor Vergata, prof. Orazio Schillaci e dal prof. Alberto Siracusano, ha effettuato una visita presso l’SPDC (servizio psichiatrico di diagnosi e cura) di Tor Vergata.

“Il 2020 sara’ per la nostra Regione l’anno della Salute Mentale- ha proseguito l’Assessore D’Amato- Dobbiamo passare da un sistema da dava necessariamente la precedenza all’emergenza-urgenza ad un sistema che punti al potenziamento della rete dei servizi territoriali e quindi anche alle tematiche legate alla salute mentale. Questa e’ la sfida che abbiamo davanti e che abbiamo inserito nei nuovi programmi operativi.”

“Stiamo facendo uno sforzo importante che passa per il potenziamento della Rete delle REMS e a breve apriremo ulteriori 20 posti letto, stiamo migliorando e implementando la rete degli SPDC (servizio psichiatrico di diagnosi e cura), la rete dei DSM (dipartimento di salute mentale) con particolare riferimento alle crescenti patologie nell’eta’ evolutiva ed adolescenziale e potenziando gli organici”. “Oggi il sistema sanitario regionale- conclude D’Amato- apre una fase nuova, dobbiamo lavorare con una multidisciplinarieta’ e in un’ottica di sistema con il coinvolgimento del mondo dell’associazionismo mettendo sempre al centro il malato e la persona”.