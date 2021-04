D’Amato: pronti a somministrare 60mila vaccini al giorno, ci diano dosi

Roma – “Ci stiamo attrezzando per raggiungere 60mila somministrazioni al giorno, questo significa avere a disposizione 1,8 milioni di dosi al mese. C’e’ un balletto tra la struttura commissariale e le regioni: ci devono fornire 1,8 milioni di dosi al mese e noi faremo 60mila somministrazione al giorno”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine di un sopralluogo al nuovo hub vaccinale all’outlet di Valmontone, che prendera’ il via il prossimo 19 aprile.

“Qui si partira’ col vaccino Johnson and Johnson- ha continuato D’Amato- Le dosi che ci hanno annunciato di questo vaccino sono molto modeste ma le concentreremo qua per dare un segnale importante. Noi siamo pronti, ieri abbiamo superato 1,3 milioni di somministrazioni, siamo a oltre il 60% di doppia dose agli over 80.”

“Ce la faremo, ma abbiamo bisogno di chiarezza e questo e’ il momento di farla: ci devono dare le dosi necessarie, dire quando arriveranno e quante saranno le dosi dei vaccini a maggio, perche’ abbiamo bisogno di una programmazione. Stiamo lavorando incessantemente da un anno, adesso servono le dosi”.