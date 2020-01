D’Amato: in Pronto Soccorso Lazio nessuna implementazione personale

Roma – Non e’ prevista alcuna implementazione del personale nei Pronto soccorso di Roma e Lazio per la gestione di eventuali casi di Coronavirus. Lo ha fatto sapere l’assessore alla Sanita’ e all’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, oggi al termine della riunione operativa per la gestione di eventuali casi a Roma e nel Lazio di persone con sospetta patologia da Coronavirus, che si e’ svolta all’Istituto nazionale di Malattie Infettive ‘L. Spallanzani’. “È gia’ prevista una implementazione del personale a causa della coincidenza con il picco influenzale stagionale- ha risposto D’Amato ai giornalisti- Il tema non e’ tanto implementare il personale, quanto mettere in atto gli stessi protocolli operativi messi in atto durante la stagione della Sars”.