D’Amato: Regione Lazio ha acquistato 2.5 mln dosi vaccino antinfluenzale

Roma – “Abbiamo concluso la gara per l’acquisizione del vaccino antinfluenzale. Siamo stati la prima regione italiana. Abbiamo acquistato 2,5 mln di dosi e raddoppieremo la copertura rispetto a un milione di persone, pari al 53%”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, parlando in occasione della tavola rotonda di Italia Longeva “Anziani, fragili, vaccinati: se non ora quando?”. Rispetto alle date di inizio della campagna vaccinale: “dobbiamo anticipare nel calendario- ha spiegato D’Amato- Questa anticipazione e’ prevista al 15 settembre e se la stagione vaccinale andra’ oltre, rispetto a quando il virus raggiungera’ il nostro Paese, per l’ultima fase dovremo pensare a una doppia vaccinazione per garantire una copertura complessiva. Ne stiamo discutenderndo con i centri vaccinali, quelli dei medici e dei pediatri. Avere una copertura vaccinale piu’ ampia ci consente di costruire nel territorio una diga se arrivasse una seconda ondata del Covid 19”.