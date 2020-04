D’Amato: rete ospedaliera resta così almeno fino a fine aprile

Roma – L’organizzazione della rete ospedaliera del Lazio, cosi’ come e’ stata pensata per fronteggiare il Covid 19, restera’ inalterata almeno fino alla fine di aprile. L’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, lo ha spiegato nella commissione regionale competente: “È importante in questa fase avvicinarci il piu’ possibile al coefficiente di moltiplicazione del virus R0 perche’ consente una maggiore tranquillita’. Non siamo nella condizione di sicurezza in un arco temporale che va da qui a dopo Pasqua, cioe’ tra quattro giorni.”

“Questa situazione di organizzazione della rete ci accompagnera’ durante tutto aprile, per poi verificare l’andamento del coefficiente di riproduzione e quando avremo certezza che coefficiente di riproduzione sara’ in un range che soddisfa una maggiore tranquillita’, e questo non potra’ che avvenire da una lettura alla fine del mese di aprile, questo ci consentira’ di concentrarci sugli ospedali principali e fare rientrare a una gestione ordinaria il resto della rete. Ma non siamo ad oggi in una situazione che possiamo pensare a questa fase dopo le festivita’ pasquali. Questo percorso, almeno per quanto riguarda la rete ospedaliera, ci accompagnera’ per tutto mese aprile”.