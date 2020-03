D’Amato: senza fondamento parole Raggi su terapia intensiva

Roma – “In guerra bisogna essere uniti e soprattutto evitare il fuoco amico. Le dichiarazioni odierne della sindaca Raggi sulle terapie intensive disorientano, sono destituite di fondamento ed allarmano i cittadini. Abbiamo messo in cantiere in pochi giorni un numero straordinario di posti letto: 1.000 su Roma e 200 di terapie intensive destinate all’emergenza COVID. In pochi giorni abbiamo realizzato il COVID 2 HOSPITAL Columbus e il COVID 3 HOSPITAL che partira’ mercoledi’ a Casal Palocco. Sono gia’ partiti i lavori per la torre 8 del Policlinico di Tor Vergata e l’Eastman con 46 posti letto. Voglio ringraziare tutto il personale del Servizio sanitario regionale”. Lo dice in una nota l’assessore alla Sanita’ e all’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.