D’Amato: sì a confronto con Omceo Roma su assistenza domiciliare

Roma – “La scelta fatta per l’Assistenza domiciliare integrata puntando sulla qualita’ dei soggetti accreditati e sulla liberta’ di scelta per il cittadino e’ una scelta strategica per migliorare il servizio. Sono disponibile ad un confronto con OMCEO di Roma e Provincia per valutare tutti gli aspetti ed eventuali proposte”. Cosi’ in un comunicato l’assessore alla Sanita’ e all’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.