D’Amato: se in sovraccarico, accordo Spallanzani-Bambin Gesù

Roma – “E’ stato redatto un protocollo operativo tra il Bambin Gesu’ e l’istituto Lazzaro Spallanzani per un’eventualita’ che ad oggi non c’e’, perche’ questo virus sembra colpire di piu’ le fasce anziane di popolazione e molto meno quelle pediatriche. Prevede che, in caso di sovraccarico del Bambin Gesu’, si utilizzi, con l’equipe del Bambin Gesu’, lo Spallanzani per ospitare eventualmente situazioni che richiedono un monitoraggio e un’attenzione”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, durante una sua audizione in commissione regionale Sanita’ sulla situazione del Coronavirus nel Lazio.

“Abbiamo pensato fosse utile svolgere una iniziativa per mettere a punto un protocollo col Bambin Gesu’- ha aggiunto- anche perche’ questa emergenza si sovrappone a una stagione di picco influenzale in Italia e nel Lazio che e’ stata la seconda negli ultimi 16 anni per intensita’ di casi nella parte pediatrica: nell’ultima settimana abbiamo avuto 70mila nuovi casi di influenza nel Lazio. I sintomi sono gli stessi e quindi c’e’ una situazione che a volte rende complicata la gestione nella struttura del pronto soccorso dell’ospedale pediatrico”.