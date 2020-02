D’Amato: su dispositivi prevenzione Regione Lazio non haproblemi

Roma – “A oggi non abbiamo difficolta’ sui dispositivi di prevenzione. Al momento disponiamo di 400mila mascherine, quasi 5 milioni di guanti, 2800 visiere, 10mila occhiali, 400mila camici. Non abbiamo a oggi un problema. Parliamo di dispositivi per i nostri operatori. Abbiamo pero’ richiesto alla Protezione civile nazionale di implementare seguendo tutti gli scenari, anche i piu’ drastici, per essere pronti”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, replicando nel corso di una sua audizione sulla situazione del Coronavirus nel Lazio in commissione regionale Sanita’. Una quota dei dispositivi di prevenzione “sara’ destinata ai medici di medicina generale per le loro attivita’”, ha aggiunto D’Amato che si e’ soffermato anche sul coinvolgimento delle forze dell’ordine per scongiurare possibili comportamenti scorretti da parte di chi intende vendere questi dispositivi a un prezzo fuori mercato: “Chiederemo verifiche puntuali ai Nas nei luoghi di stoccaggio, perche’ chi vuole fare attivita’ lucrativa desista”.