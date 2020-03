D’Amato: tempestività e concretezza con ‘Covid Hospital 2’

Roma – “Di fronte a tante chiacchiere il Sistema sanitario regionale sta compiendo uno sforzo titanico. In sette giorni si sta aprendo un intero ‘Covid Hospital 2′ che affianchera’ l’istituto di malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Voglio pubblicamente ringraziare la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli e tutti coloro che hanno risposto alla richiesta del Servizio sanitario regionale. In questo momento occorre unita’ e concretezza. Fatti e non chiacchiere”. Lo dichiara, in una nota, l’assessore alla Sanita’ e all’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.