D’Amato: vaccino arriverà tra molti mesi

Roma – Le giuste riaperture in sicurezza non significano avere sconfitto il virus, che sara’ sconfitto quando arrivera’ il vaccino, ma tra molti mesi, non settimane”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, parlando nell’aula della Pisana. “Siamo dentro la piu’ grande tragedia sanitaria dal dopoguerra ad oggi- ha aggiunto- In Europa abbiamo 160mila morti, 8 volte quelli dello sbarco in Normandia con cui gli alleati liberarono l’Europa. In Italia ci sono stati 30mila morti, e’ una situazione molto complessa che sta ancora davanti a noi e non alle nostre spalle. Adesso col virus bisogna conviverci e la convivenza passa dalla sicurezza. Quando cala l’attenzione, come avvenuto qualche giorno fa per un funerale in Molise, ripartono i focolai”.