D’Amelio: sono profondamente scossa

Napoli – “Questa mattina, giungendo alla conferenza dei presidenti dei Consigli regionali, sono passata dinanzi al luogo dove stanotte e’ stato assassinato il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, proprio a qualche metro dai nostri uffici in via Pietro Cossa a Roma. Sono ancora profondamente scossa. Non si puo’ morire in servizio a 35 anni.

Insieme ai presidenti dei Consigli regionali italiani abbiamo osservato un minuto di silenzio in apertura dell’Assemblea plenaria”. Cosi’, in un post su Facebook, Rosa D’Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania e presidente della conferenza dei Consigli regionali italiani.

“Il vicebrigadiere – prosegue D’Amelio – era di Somma Vesuviana, come tanti nostri ragazzi che svolgono lontano dalla propria citta’ d’origine il proprio lavoro. Voglio esprimere profondo cordoglio a nome del Consiglio regionale della Campania.

Ci stringiamo attorno ai familiari e all’Arma dei Carabinieri, sapendo che nessuna parola potra’ mai essere di conforto per la perdita di un uomo che ha consacrato la sua vita agli altri e al dovere”.