D’Aprile: nel 2020 l’obiettivo è 50% raccolta differenziata

Roma – “L’obiettivo di raccolta differenziata per il 2020 che puo’ essere indicato e’ quello del piano finanziario tariffa, che e’ del 50%”. Lo ha detto il capo della direzione Rifiuti di Roma Capitale, Laura D’Aprile, in audizione in commissione Bicamerale Ecomafie. D’Aprile ha ricordato anche il dato piu’ recente disponibile di raccolta differenziata nella Capitale che “nel primo semestre del 2019 e’ pari al 45,87%”.