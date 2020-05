Davanti a Prefettura manifestazione Movimenti Casa

Roma – Chiedono il blocco del pagamento degli affitti e delle utenze causa crisi covid-19. Alcuni appartenenti ai Movimenti per il diritto all’abitare hanno manifestato alle 13 circa, in piazza Santi Apostoli, davanti alla sede della Prefettura di Roma. Alla manifestazione hanno preso parte diverse persone con il volto coperto da mascherine e che esponevano cartelli. Uno di questi recitava: “Non siamo tutti sulla stessa barca, reddito per tutti, blocco affitti e utenze case popolari per tutti. Sanita’ pubblica di qualita’, casa, reddito e dignita’”.