De Angelis: Consorzio bonifica Litorale Nord, nomina Renna ottima cosa

Roma – “Saluto con soddisfazione la nomina a direttore generale del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Andrea Renna. Una soddisfazione che e’ mixata dalla consapevolezza che con determinazione, passione e tenacia si possono raggiungere traguardi importanti non solo per l’interessato ma anche per il nostro territorio. Aver riportato gli organi ordinari alla guida di un ente cosi’ importante dopo una fase delicata e particolare come quella del commissariamento rappresenta indubbiamente un buon viatico per continuare a lavorare a vantaggio di imprese e cittadini dell’area romana e del territorio etrusco nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente e verso la sicurezza delle popolazioni.”

“A Renna, che e’ da qualche mese anche direttore regionale di Anbi e che con il direttore nazionale Massimo Gargano ho incontrato per programmare azioni in sinergia, le mie sincere congratulazioni personali oltre che a nome dell’ente che rappresento, con l’impegno di vederci presto per una sintesi di percorsi comuni ed efficaci da concretizzare nei nostri rispettivi ruoli negli ambiti delle province laziali. Un lavoro comune a vantaggio delle imprese e nell’interesse comune della collettivita’”. Cosi’ in un comunicato il presidente del Consorzio Asi, Francesco De Angelis.