De Angelis: servizio trasporto disabili viene affossato da Raggi

Roma – Sara De Angelis, deputata della Lega, ha espresso il suo disappunto nei confronti della Sindaca Raggi per il modo in cui si è evoluto il servizio di trasporto disabili, che negli ultimi tempi non ha soddisfatto i cittadini a causa dei disagi sempre più crescenti.

“La sindaca Raggi e’ riuscita anche nell’impresa di affossare il servizio di trasporto disabili che da anni veniva svolto, con soddisfazione dell’utenza, dalle cooperative dei tassisti, ma quel che e’ ancora piu’ vergognoso e’ che, nelle ultime settimane, i portatori di handicap hanno un servizio a singhiozzo e di fatto si vedono privati del loro diritto essenziale alla mobilita’. La Lega, in consiglio comunale a Roma, ha gia’ presentato un’interrogazione alla sindaca Raggi per conoscere quali provvedimenti il Comune di Roma abbia intenzione di adottare per sopperire ai disagi subiti da almeno 800 disabili aventi diritto al servizio di trasporto. I nostri disabili hanno diritto di poter usufruire di un servizio efficiente h 24, quindi anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. Oggi purtroppo non e’ cosi’ e subiscono disagi quotidiani. È l’ennesima prova di fallimento della giunta Raggi, che non si smentisce per incapacita’ neppure su temi di estrema sensibilita’ che riguardano le fasce piu’ deboli della nostra comunita’”. Cosi’ in un comunicato la deputata della Lega Sara De Angelis.