De Cristofaro: domani a Istituto Einaudi per posa pietra d’inciampo

Roma – “Domani mercoledi 12 febbraio a Roma, alle ore 11,30 all’Istituto Einaudi, per partecipare alla cerimonia per la posa di una pietra d’inciampo in memoria delle vittime dell’orrore nazi-fascista. Oggi piu’ che mai e’ importante ricordare, impegnarsi per trasmettere la verita’ della storia, nominare le responsabilita’ e non tacere le connivenze del silenzio e dell’indifferenza”. Lo scrive su Facebook il sottosegretario all’istruzione Peppe De Cristofaro annunciando la sua presenza all’iniziativa.

“Oggi piu’ che mai,- prosegue il sottosegretario di Leu- in un presente che vede anche in Italia pericolosi rigurgiti dell’odio nazi-fascista, di fronte alle svastiche disegnate sulle porte di nostri concittadini di origine ebraica e di parenti di eroi partigiani, ai quotidiani episodi di razzismo e violenza verso le diversita’, e’ necessario affermare il valore della memoria, con la forza, l’umanita’ e la pace che ci vengono dalle sopravvissute e dai sopravvissuti dell’Olocausto”.

“La scuola e’ il primo luogo in cui far vivere e sviluppare questo ricordo militante, la consapevolezza del nostro passato e l’impegno a non ripetere,- conclude De Cristofaro- ad alzare ogni volta un muro compatto contro la violenza, la sopraffazione della diversita’ e l’odio razzista”.